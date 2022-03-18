Muğla'da ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk öldü - Haberler

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Muğla'da ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk öldü

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'da ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.

Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı ahşap barakada odunlu sobadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.

Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi.

Bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangında, 2 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk Halit El Hammadi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Seydikemer, Yangın, Suriye, Muğla, Güncel, Haberler

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