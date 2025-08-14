Muğla'da Ahırda Yangın: 14 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 14 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi. Yangın, Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güneşli Mahallesi'nde Mehmet M'nin evinin yanındaki ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 14 küçükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
