Muğla'da Ahır Yangınında 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan ahır yangınında 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında ayrıca 2 tır dolusu saman da kül oldu. Toplam zararın en az 500 bin lira olduğu belirtiliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Algı Mahallesi'nde ahırda çıkan yangın sonrası 2 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Menteşe İlçe Tarım Müdürü Mehmet Kuray ve personeli, yangın mahallinde incelemelerde bulundular.

Hakan Kırmızı isimli vatandaşa ait ahırda toplam 29 büyükbaş hayvanın bulunduğu öğrenilirken, yangında telef olan 2 büyükbaş hayvan dışında 15 veya 16 hayvanın da kesim için mezbahaya gönderildiği öğrenildi.

2 tır saman yandı

Çıkan yangında ahır içinde bulunan yaklaşık iki tır dolusu saman da kül oldu. Sadece yanan samanların maliyetinin 150-160 bin TL olduğu öğrenildi. Telef olan ve kesime gönderilen hayvanlar ile birlikte zararın en az 500 bin lirayı bulması bekleniyor.

Yangın esnasında büyükbaş hayvanların çoğu alevlerden zarar görürken, kesime gönderilmeyecek hayvanların tedavileri başladı. Menteşe İlçe Tarım Müdürü Mehmet Kuray, hayvanları zarar gören Hakan Kırmızı'yı Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile görüştürürken, ortaya çıkan zarar ile ilgili hasar tespit tutanağı tutuldu. Tutanak ilgili kurumlara gönderilecek. - MUĞLA