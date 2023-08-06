Muğla'da Ağaç Kesimine Karşı Büyük Buluşma

Türkiye'nin dört bir yanından çevreciler, doğaseverler, sanatçılar, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, maden sahası için ağaç kesimini protesto etmek üzere Muğla'nın İkizköy ilçesi Akbelen Ormanı'nda 'Büyük Buluşma'da bir araya geldi.

KERİM UĞUR

Türkiye'nin dört bir yanından çevreciler, doğaseverler, sanatçılar, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, maden sahası için ağaç kesimini protesto etmek üzere Muğla'nın İkizköy ilçesi Akbelen Ormanı'nda "Büyük Buluşma"da bir araya geldi. Eylem kapsamında bir ağaca kefen giydirilerek saygı duruşunda bulunuldu; ormanda forum düzenlendi. İkizköylü Ayşe Enginsu, 14 gündür direndiklerini, kolluk kuvvetleri tarafından coplandıklarını belirterek, "Ama yine de direniyoruz, yine de direniyoruz. Vermeyeceğiz çamlarımızı. Asla vatanımı, milletimi, çamımı, havamı, suyumu asla aç gözlü beşli çetelere yedirmeyeceğiz" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin madencilik faaliyetleri için Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini protesto etmek üzere ormandaki "Büyük Buluşmaya" Türkiye'nin dört bir yanından çevreciler, doğaseverler, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Ormanda düzenlenen forumda, kesilmiş bir ağaca kefen giydirilerek, saygı duruşunda bulunuldu. Forumun ardından Akbelen Ormanı'na giden yol üzerinde insan zinciri oluşturuldu. Yaşlı yurttaşlar kol kola eylem alanına giderken "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganı attı. Alanda sanatçılar türküleriyle eyleme destek verdi. Yurttaşlar, "Katil Limak Akbelen'den defol" diye slogan attı.

İkizköylü Ayşe Enginsu, 14 gündür ağaçları için direnirken kolluk kuvvetleri tarafından "coplandıklarını" belirterek, "Ama yine de direniyoruz, yine de direniyoruz. Vermeyeceğiz çamlarımızı. Asla vatanımı, milletimi, çamımı, havamı, suyumu asla aç gözlü beşli çetelere yedirmeyeceğiz" dedi.

Enginsu, "Bizim burada Limak'a yedirecek ekmeğimiz yok. Suyumuz yok. Gitsin, nerede duruyorsa dursun, bizi serbest bıraksın. Biz vermiyoruz. Biz vatanımıza sahip çıkacağız" diye tepki gösterdi.

"ANNE VE BABALARI AKBELEN'DE NE YAPTIN DİYE SORMUYOR MU?"

Ağaç kesenlere 'vatan haini" diyen Enginsu, kendilerini copladıklarını belirten kolluk kuvvetlerine "Onların anne ve babaları bugün Akbelen'de ne yaptın diye sormuyor mu? Anneleri copladım, üstüne biber gazı sıktım mı diyorlar? Gurur mu duyuyorlar bize böyle yapmaktan? Biz ne yaptık. Vatanımızı koruduk... Ben de 2 çocuk annesiyim. Ben de saldım çocuğumu askere. Ben çocuklarıma dedim ki 'Oğlum sizi askere salıyorum ama sakın ki yolda bir karınca dahi gördüğünüzde, sakın çiğnemeyin oğlum. Ayağınızla tepin, kıyısından geçin'. Ben böyle asker yetiştirmedim" diye seslendi.

"LİMAK YERİN DİBİNE BATSIN"

İkizköylü başka bir yurttaş da ormanlarına ve zeytinliklerine sahip çıkacaklarını kaydederek, "Beni Limak, jandarma korkutamaz. Ben cesurum. Ölmeye de gelirim, yaşamaya da gelirim. Elinden geleni arkasına koymasınlar. Ben herkese kucak açarım, askerlere, gençlere kucak açarım. Ben de saldım oğlumu askere. Benim oğlum böyle mi yapmış? Benim oğlum annelere karşı mı gelmiş? Yazık olsun bu vatanın askerlerine. Yazık olsun bu Limak'a. Bu Limak bizi yedi bitirdi. Yerin dibine batsın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nun Akbelen Ormanı gündemi ile salı günü olağanüstü toplanacağını belirterek, "Buradaki ranta, yolsuzluğa, talana son vermek için Meclis'ten sesimizi yükselteceğiz, tüm Türkiye'ye anlatacağız" dedi.

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