Muğla'da 92 yaşındaki kadın apartman balkonundan düşerek hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, apartmanın balkonundan düşen 92 yaşındaki Ayşe Ölmez, hayatını kaybetti. Yaşlı kadının düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Olay, bugün sabaha doğru Menteşe'nin Kötekli mahallesinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katından bir kişinin dengesini kaybederek düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Ölmez'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ölmez'in düşme anının ise bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.