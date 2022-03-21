Muğla'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
MUĞLA (AA) - Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'yi Bodrum'da operasyonla yakaladı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Durmuş Genç - Güncel