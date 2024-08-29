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Muğla'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı

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Muğla'nın Datça ve Dalaman ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen ise yakalandı. Lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu sevk edildi. İşlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ve Dalaman ilçelerinde 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 2'si çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı.

Dalaman ilçesi açıklarında ise tespit edilen ve Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 13'ü çocuk 41 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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