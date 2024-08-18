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Muğla'da 89 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplamda 89 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris açıklarında motor arızası yaşayan lastik bot içerisindeki 21 göçmen kurtarılırken, Datça ilçesi açıklarında ise 68 göçmen can salından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 89 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 5'i çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda 4 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 13'ü çocuk 68 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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