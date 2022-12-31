Muğla'da 840 şişe sahte içki ele geçirildi Güncel Haberler MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde 840 şişe sahte votka ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde 840 şişe sahte votka ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Menteşe ilçesinde yaşayan A.S.'nin (40) piyasaya sahte alkollü içki süreceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 840 şişe sahte votka ele geçirildi. A.S., hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Muğla Güncel Haberler

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