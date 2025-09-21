Muğla'da 8 Plaj Sıfır Atık Projesiyle Yeniden Düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Ortaca, Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki 8 plajın, Sıfır Atık prensibiyle düzenlenip halka açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un öncülüğünde halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda "Sıfır Atık" prensibini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Halk Plajı Projesi, bu yaz Muğla'da hayata geçirildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfına bağlı Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilen projeyle Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi.

Bu kapsamda deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılan plajların temizlik ve bakımı için 30 personel görevlendirildi. 450'den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altında alındı, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu canlıların güvenliği sağlandı.

Yuvaların yerleri gözetilerek 500'den fazla şemsiye uygun alanlara yerleştirildi. Bu yaz söz konusu plajlardan 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı. Sıfır Atık kapsamında toplam 215 ton atık toplandı. Bu atıkların 160 tonu ise geri dönüşüme kazandırıldı.

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı'mız." ifadesini kullandı.