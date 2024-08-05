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Muğla'da 79 düzensiz göçmen kurtarıldı, 15 göçmen yakalandı

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Muğla'nın Datça ve Marmaris açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmenleri taşıyan yelkenli teknelerde motor arızası nedeniyle yardım talepleri üzerine kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Datça'da 8'i çocuk 79 düzensiz göçmen kurtarılırken, Marmaris'te ise 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ve Marmaris açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı, 15 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli tekne ile lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından 8'i çocuk 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında ise yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli teknede, 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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