Muğla'da 72 yaşındaki arıcı kaliteli bal üretimi için yoğun mesai harcıyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki arıcı Cemil Sarıkavak, en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor. Muğla'da arıcılık önemli bir gelir kaynağıdır ve Sarıkavak, zengin bitki örtüsüne sahip coğrafyada yaklaşık 150 kovanla kaliteli bal elde etmek için çalışmaktadır. Sarıkavak, kara kovan balı üretimi yaparak organik ve doğal bir bal elde etmektedir. Arıcılığın mevsimine göre bakımının yapılması gerektiğini vurgulayan Sarıkavak, iklim değişikliklerinin arılara zarar verdiğini belirtmektedir.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki arıcı Cemil Sarıkavak, en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da, arıcılık önemli yer tutuyor. Çam balının yanı sıra değişik tür ve tatlarda bal elde etmek için çaba gösteren arıcılar bal üretiminden önemli gelir elde ediyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip Muğla coğrafyasında, yaklaşık 150 kovanla kaliteli bal elde eden Sarıkavak, yüksek verim için adeta arı gibi çalışıyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yarım asırdan fazla arıcılık yapan Sarıkavak, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana arıcılıkla uğraştığını, hem çam balı hem de kendi yaptığı kütüklerde kara kovan balı ürettiğini söyledi.

Bölgenin bal verimi açısından uygun olduğunu ifade eden Sarıkavak, "Çocukluğumda arıcılığı kütüklerde kara kovanlarda yapardık sonradan günümüz kovanlarına çevirdik ama ben hala eski geleneklerimizi de yaşatıyorum. Yaklaşık 30 yıl gezginci arıcılık yaptım ama 10 yıldır gitmiyorum. Arıları burada yüksek yaylalarda konaklatıyorum." dedi.

Kara kovan bal üretimi yapmanın daha kolay olduğunu anlatan Sarıkavak, en iyi bala ulaşmak için çok uzun yıllar çaba gösterdiğini ifade etti.

Hasadını yaptığı kovanları da kendisinin yaptığını anlatan Sarıkavak, "Kütük kovanların içinde bal mevcut, diğer kovanlarda da şeker kullanmam. Kovanın içine mutlaka arıların beslenmesi için bal olan petek bırakırım. Ben bala dayalı arı beslerim, şekere dayalı değil. Geçen yıl gözümü arılar soktu. Bir süre görme kaybı yaşadım ama yine de bu işten vazgeçemedim." diye konuştu.

Sarıkavak, gençler arıcılık yapmalarını tavsiye ederek, 150 kovan arının bir evi çok rahat bir şekilde geçindireceğini dile getirdi.

En iyi balı Muğla arı ırkından aldığını anlatan Sarıkavak, şöyle konuştu:

"Ben yıllardır Muğla arı ırkından vazgeçmiyorum. Verimi çok ama çok iyi. Başka ırk taşımaya hiç gerek yok. Arı aç olduğu zaman saldırır, tok olursa hiçbir şey yapmaz. Kara kovan balının satımı çok iyi ve getirisi çok güzel. Kara kovan balında her şey doğal ve peteği de kendi dolduruyor, organik bir bal. Ben de yıllardır organik bal üretmek için çaba gösteriyorum ve her zaman alıcısı hazır."

Sarıkavak, kaliteli bal elde etmek için mevsimine göre arıların bakımının da mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişiklerinin arılara büyük zarar verdiğini belirten Sarıkavak, bu nedenle kolonideki arılarını sürekli kontrol ettiğini kaydetti.