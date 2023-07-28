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Muğla'da 72 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı

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Muğla'nın Fethiye, Bodrum ve Seydikemer ilçeleri açıklarında lastik botlarda 72 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum ilçesi açıklarında bir grup yabancı uyruklunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti ve 34 göçmen yakaladı. Fethiye ve Seydikemer açıklarında ise toplamda 38 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye, Bodrum ve Seydikemer ilçeleri açıklarında lastik botlarda 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup yabancı uyruklunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları botta 34 göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Fethiye açıklarında 20, Seydikemer açıklarında ise 18 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı.

Üç ilçede yakalanan 72 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Seydikemer Fethiye Muğla Güncel Haberler

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