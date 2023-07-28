Muğla'da 72 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı

Muğla'nın Fethiye, Bodrum ve Seydikemer ilçeleri açıklarında lastik botlarda 72 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum ilçesi açıklarında bir grup yabancı uyruklunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti ve 34 göçmen yakaladı. Fethiye ve Seydikemer açıklarında ise toplamda 38 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.