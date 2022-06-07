Muğla'da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Muğla'da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 7 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 7 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 7 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Sabri Kesen - Güncel