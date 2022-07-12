Muğla'da 69 yaşındaki kadının 14 yıldır ihtiyaçlarını Kızılay karşılıyor

Muğla'da 69 yaşındaki Derya Yaman'ın 14 yıldır ihtiyaçları Türk Kızılayı tarafından karşılanıyor.

Şehir Yeni Mezarlığı'nda 23 yaşında öldürülen oğlu Mücahit Kozluk'un mezarını Kızılay ekibinin yardımıyla ziyaret eden Yaman, kabre su döküp, mezar taşını yıkadı ve çiçek bıraktı.

Yaman daha sonra 2015'te vefat eden babası Ali Yaman'ın mezarını da ziyaret ederek dua okudu.

Türk Kızılay Muğla ve Menteşe Şubesi ekiplerince daha sonra iki oda evine getirilen yaşlı kadın, 14 yıldır tüm ihtiyaçlarının Türk Kızılayı tarafından karşılandığını söyledi.

Yaman, evlendikten sonra 4 sene İzmir'de yaşadıklarını, eşini burada trafik kazasında kaybettiğini söyledi.

49 yıl önce Muğla'ya geldiğini belirten Yaman şu an kimsesi olmadığını ifade etti.

Komşularının bilgilendirmesiyle Kaymakamlık ve Valiliğin kendisine ev tuttuğunu, Belediye ekiplerinin de eşya verdiğini dile getiren Yaman, daha sonra Türk Kızılayı ile tanıştığını aktardı.

Yaman, 14 yıldır Kızılaydan yardım aldığını anlatarak, ekiplere yardım ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kızılay ekibinin destekleri ile uzun yıllar gidemediği kabristana giderek, yakınlarının mezarını ziyaret ettiğini anlatan Yaman, "Bugün de bana bayram yaptırdılar. Bayramda yine giysilerim geldi. Ama daha büyük bir bayram yaptırdılar ki, beni oğlum ve babamın mezarına götürdüler. Benim bayramım oldu bitti. Ben bayramı unutalı 12 sene olmuştu. Devletimizden, bağışta bulunan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.