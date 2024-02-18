Muğla'da 67 Aranan Kişi Yakalandı

Muğla'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, çeşitli suçlardan aranan 67 kişinin yakalandığı bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde farklı suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, silahla tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve diğer suçlardan aranan 67 şüpheli yakalandı.