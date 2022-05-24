Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ormanlık alanda 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ormanlık alanda 62 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka-Akbük kara yolunda yaptıkları devriye görevi sırasında Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda kalabalık bir grubun bulunduğunu fark etti.

Bölgeye giden ekipler, bu kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Yakalanan Bangladeş ve Suriye uyruklu 62 düzensiz göçmen, karakola götürüldü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Hisarcık, Menteşe, Akyaka, Muğla, Güncel, Haberler

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