Muğla'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Muğla'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'yı Fethiye'de operasyonla yakaladı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Sabri Kesen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Muğla, Kamu, Güncel, Haberler

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