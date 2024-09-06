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Muğla'da 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında sürüklenen 2 ayrı bottaki 58 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen botlara müdahale etti.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında sürüklenen 2 ayrı bottaki 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 1'i çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Datça açıklarında da düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekibi, lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni kurtararak limana getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Marmaris Güncel Göçmen Dünya Datça

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