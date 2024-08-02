Muğla'da 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 11'i çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris ilçesi Gedik Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede de bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye, sahil güvenlik botu ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından 22 düzensiz göçmen müştereken kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.