Muğla'da 50 Deniz Kaplumbağası Doğaya Salınacak

Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 50 kaplumbağa yeniden denizle buluşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle DEKAMER işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin çeşitli sahillerinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda deniz kaplumbağalarının yuvaları kum üstü ve kum altı kafeslerle koruma altına alınırken, yuvaların sıcaklığı ve nem oranları da ölçülüyor.

Ayrıca yumurtlamaya çıkan kaplumbağaların gözleme dayalı muayeneleri de yapılıyor.

Kaplumbağalar hem karada hem denizde takip ediliyor

Ağa takılma, misinaya dolanma, olta yutma, sürat motoru çarpması ve pervane kesmesi gibi yaralanmalar nedeniyle getirilen yaralı kaplumbağalar, hastane ortamının sağlandığı Muğla'daki merkezde özenle tedavi ediliyor.

Tedavi altına alınan kaplumbağaların doğaya salınabilmesi için belirli sağlık kriterlerini karşılaması gerekiyor.

Kendi kendine beslenebilen, derin tanklarda suyun altında uzun süre kalabilen ve genel durumu stabil olan hayvanlar, rehabilitasyon sürecini tamamlamış sayılıyor.

Bu kapsamda 2024-2025 sezonunu kapsayan dönemde, çeşitli nedenlerle yaralanan ve kıyıya vuran 50 kaplumbağa tedavi edildi, 9 kaplumbağanın rehabilitasyon süreci ise devam ediyor.

Kaplumbağaların, temmuz-ağustos döneminde özel bir salım etkinliğiyle doğal ortamlarına kavuşturulması planlanıyor.

Kaplumbağalar, üzerilerine yerleştirilen takip cihazlarıyla göç rotaları ve ulaştıkları bölgeler üzerinden izleniyor. Böylece hem sağlık durumları yakından takip ediliyor hem de doğal yaşama uyum süreçlerine dair bilimsel veriler elde ediliyor.