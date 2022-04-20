Muğla'da 5 yıl 5'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haklarında 5 yıl 5'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ö, İ.Ö. ve R.Ö'nün ilçede olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlüler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Durmuş Genç - Güncel