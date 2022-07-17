MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU - Haberler

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MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın turistik tatil kentlerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

MUĞLA'nın turistik tatil kentlerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm kentlerine sahip Muğla'ya, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası tatilciler akın etti. Turizm kentleri arasında en fazla yerli turistin ziyaret ettiği il konumundaki Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 3 milyon yerli turist geldiği belirtildi.

Kurban Bayramı tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan binlerce kişi, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönmek için yola koyuldu. Tatillerini geçirdikleri Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Muğla-Antalya- karayolunda 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kimi tatilciler ise yol kenarlarında boş buldukları alanlara araçlarını park ederek trafiğin açılmasını bekledi. Tatilcilerin dönüş güzergahında ise herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Tragger Tatil Muğla Güncel Haberler

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