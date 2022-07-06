Muğla'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen saldaki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen saldaki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 5 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. AA / Durmuş Genç - Güncel Yunanistan Marmaris Muğla Güncel Haberler

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