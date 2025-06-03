Muğla'da 5 Büyüklüğünde Deprem

(MUĞLA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydadedildi.

Depremin, saat 14.26'da 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.