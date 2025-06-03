Muğla'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem: 69 Kişi Etkilendi, 14 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem: 69 Kişi Etkilendi, 14 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin kentte 69 kişiyi etkilediğini, panik atak geçiren 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini bildirdi. Depremin ardından hayati altyapıda bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. 1 hastaya yatış yapılmıştır. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam etmektedir. 8 hasta taburcu edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı."

Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Akbıyık, bölgede saha çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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