Muğla'da 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Kişi Gözaltında
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 47 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Boğaziçi Mahallesi'nde 41, Karadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla N.C. ve K.R. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel