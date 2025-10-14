Haberler

Muğla'da 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Kişi Gözaltında

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 47 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Boğaziçi Mahallesi'nde 41, Karadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla N.C. ve K.R. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
