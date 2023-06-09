Muğla'da 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında kurtarılan 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Bodrum'un Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi. Datça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında kurtarılan 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum'un Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.

Yapılan ortak çalışmada, kendi imkanlarıyla adaya çıkan ve yardım talebinde bulunan 9 düzensiz göçmen adadan alındı.

Datça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.