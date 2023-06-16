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Muğla'da 43 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Muğla'da 43 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Muğla İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda hakkında 8 ayrı dosyadan 43 yıl, 8 ay karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.K. isimli şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından şüpheli O.K.'nin Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesinde olduğu bilgisi alındı. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan operasyon ile şüpheli yakalandı. O.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda hakkında 8 ayrı dosyadan 43 yıl, 8 ay karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.K. isimli şüpheliyi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli O.K.'nin Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesinde olduğu bilgisi alındı. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan operasyon ile şüpheli yakalandı.

O.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Ortaca Muğla Güncel Haberler

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