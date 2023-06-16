Muğla'da 43 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.