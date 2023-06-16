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Muğla'da 43 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'da 43 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

"Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 8 ayrı dosyadan 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K, Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Jandarma Hisarcık Ortaca Muğla Güncel Haberler

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