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Muğla'da 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'da 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Ortaca ve Datça ilçeleri açıklarında içlerinde çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Ortaca ve Datça ilçeleri açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortaca açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekibince karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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