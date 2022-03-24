Muğla'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Muğla'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer, Jandarma, Muğla, Güncel, Haberler

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