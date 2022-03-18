4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, akraba olduğu belirtilen 12 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde dün gece, aralarında husumet olduğu belirtilen her iki tarafında akraba olduğu iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada biri ağır 4 kişi yaralanmıştı.

4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı

4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı

4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı

4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı

4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title