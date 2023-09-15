Muğla'da 4 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Bodrum, Seydikemer ve Ula ilçelerinde jandarma sorumluluk alanında meydana gelen 4 hırsızlık olayının şüphelisi yakalanırken, çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca hırsızlık olaylarının şüpheli veya şüphelilerinin tespiti ve yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Bodrum, Ula ve Seydikemer İlçelerinde meydana gelen 4 hırsızlık olayı aydınlatıldı. 4 hırsızlık şüphelisi yakalanarak adli işlemlere başlandı.

Hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalanırken, tekne motoru hırsızlığı, 2 motosiklet hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık olaylarında çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. - MUĞLA