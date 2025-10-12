Muğla'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.40'da, merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.04 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.