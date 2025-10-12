Haberler

Muğla'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem, AFAD verilerine göre 06.40'ta kaydedildi.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.40'da, merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.04 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

