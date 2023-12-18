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Muğla'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

18 Aralık 2023 14:13 Güncelleme: 14:15 Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki ilçenin yol kontrol noktasında ve kıyı kesimlerinde çalışmalar yaptı. Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.