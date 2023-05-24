Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Ula ilçesinde, yol kenarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, yol kenarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Akyaka Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka-Ula kara yolunda yaptıkları devriye görevi sırasında Sakar mevkisindeki yol kenarında bulunan bir kamyonun yanında kalabalık bir grubun bulunduğunu fark etti.

Bölgeye giden ekipler, bu kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Yakalanan 37 Afgan uyruklu, karakola götürüldü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan organizatörlerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2019
Muğla Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Jandarma Akyaka Muğla Ula Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title