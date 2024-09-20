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Muğla'da 34 Aranan Kişi Yakalandı

Muğla'da 34 Aranan Kişi Yakalandı
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Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 31'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şüpheli yakalandı. Emniyet güçleri, 74 ekip ve 202 personel ile il genelinde aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Muğla'da, 31'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde eş zamanlı olarak 74 ekip ve 202 personelin katılımıyla aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 27'si, 2 yıla, 1'i 5 yıla, 3'ü 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası, 3'ü de çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan toplam 34 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, 2 bin 384 kişinin sorgulandığı çalışmada, 6 kişi gözaltına alınırken18 kişiye adli, 9 kişiye de idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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