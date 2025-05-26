Muğla'da 33 Kaçak Göçmen ve 2 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Muğla'da 33 Kaçak Göçmen ve 2 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede gerçekleştirilen operasyonda, 2'si çocuk 33 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenlerin uyrukları arasında Yemen, Filistin, Suriye, Mısır, Irak ve İran vatandaşları bulunuyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir yelkenli teknede 2 göçmen kaçakçısı ile 2'si çocuk 33 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün akşam üzeri yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları kontrolde, tekne içerisinde 2'si çocuk toplam 33 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin uyrukları, 13 Yemen, 12 Filistin, 4 Suriye, 2 Mısır, 1 Irak ve 1 İran olduğu tespit edilerek kıyıya çıkartıldı. Kaçak göçmenler, kıyıdaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelileri ise gözaltına alınarak polis merkezine gönderildi. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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