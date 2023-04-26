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Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere plajında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Botlarının batması sonucu kıyıya çıktığı belirlenen 17 Kongo ve 16 Güney Afrika uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel

Seydikemer Jandarma Hisarcık Muğla Güncel Haberler

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