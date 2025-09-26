Haberler

Muğla'da 32. Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği Başlıyor

Muğla'da 3-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 32. Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği, çeşitli etkinlikler ve yerel ürün tanıtımlarıyla dolu bir program sunacak.

Muğla'da, Büyükşehir ve Menteşe belediyelerince bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği, 3-4-5 Ekim tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.

Menteşe Belediyesinden yapılan açıklamada, şenliğin, 3 Ekim Cuma günü Kurşunlu Meydanı'nda coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı, Kışla Parkı'nda çocuk etkinlikleri ve Sınırsızlık Meydanı'ndaki yerel yazarların kitap sergisi ile başlayacağı, resmi açılış töreninin ise saat 17.30'da Muğla Büyükşehir Belediyesi bahçesinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, üç gün sürecek şenlik kapsamında Karabağlar Yayla Kavun Yarışması, Muğla lezzetleri coğrafi ürünlerin tanıtımı, sergiler, konserler, söyleşi ve kitap imza günleri, çocuk etkinlikleri (sinema ve tiyatro gösterileri) ile atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
