Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yelkenli teknede ve lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenleri yakaladı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.