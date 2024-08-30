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Muğla Valisi İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı için resepsiyon düzenledi

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Davetlileri karşılayan Vali Akbıyık, milli egemenlik ve birlik beraberlik vurgusu yaparak, 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti. Akbıyık, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine olan inancını da vurguladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kentteki bir işletmede verilen resepsiyonda, davetlileri Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık karşıladı.

Masaları dolaşarak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Akbıyık, yaptığı konuşmada, ???????milli egemenlik, birlik, beraberlik, anlayış ve idealizmin eseri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Akbıyık, "Başkomutanlık Meydan Muharebesinin eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını, vatan toprağı uğrunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve şanlı gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum." dedi.

Akbıyık, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı pastasını kesti.

Resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Milletvekili Cumhur Uzun, İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun, 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, kaymakamlar, bazı siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Cumhuriyeti İdris Akbıyık Güncel Haberler

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