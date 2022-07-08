MUĞLA'DA 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA KARI- KOCA ÖLDÜ; 2'Sİ ÇOCUKLARI 5 YARALI

MUĞLA'da, 3 otomobilin karıştığı kazada Ali Kurt (56) ile eşi Sevilay Kurt (53) yaşamını yitirdi, çocukları Ufuk (30) ve Yaren'in (19) de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muğla- Antalya Karayolu Gülağzı mevkisinde meydana geldi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'den Kızılağaç yönüne gitmekte olan Ali Kurt yönetimindeki 48 MS 727 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Pınar Süs'ün kullandığı 06 BSP 607 plakalı otomobile arkadan çarparak takla attı. Pınar Süs'ün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil de aynı yönde ilerleyen Hakan Kaçakpınar'ın kullandığı 06 KPA 35 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Kurt ile eşi Sevilay Kurt'un yaşamını yitirdiği, çocukları Ufuk ve kardeşi Yaren Kurt ile Hakan Kaçakpınar, Pınar Süs ve Şebnem Yılmaz yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Ufuk ve kardeşi Yaren Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çiftin cansız bedeni ise savcı ve ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Öte yandan, bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen Ali ile ev hanımı eşi Sevilay Kurt ve çocuklarının, bayram tatilini Muğla'nın Ula ilçesinin Kızılyaka Mahallesinde, yakınlarının yanında geçirmek için yolda oldukları öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel