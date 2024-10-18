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Muğla'da 3 Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Muğla'da 3 Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
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Muğla'nın Dalaman, Menteşe ve Milas ilçelerinde çıkan üç orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangınlar nedeniyle evler tahliye edilirken, rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

MUĞLA'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki yangınlar sürerken, bir orman yangını da Milas'ta çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Dalaman'ın Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 20.30'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman işçisiyle müdahale edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgeye gece saatlerinde gelip, incelemelerde bulundu. Sabah gün doğumuyla 6 uçak ve 1 helikopter de söndürme çalışmalarına başladı. Bölgedeki hızı yer yer saatte 60 kilometre ulaşan rüzgar, söndürme çalışmalarında güçlük yaşattı. Meteoroloji tahminlerine göre rüzgarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan, yangın bölgesindeki 2 ev ve 11 kişi tahliye edildi.

İKİNCİ YANGIN MENTEŞE'DE

Menteşe'nin Turnalı mevkisinde saat 03.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 23 arazöz, 6 su ikmal aracı 2 dozer ve 131 orman personeli karadan müdahale ederken, havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına 5 helikopter ve 1 uçak havadan destek verdi. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

MİLAS'TA DA YANGIN ÇIKTI

Üçüncü orman yangını ise Milas'a bağlı Dibekdere Mahallesi yakınlarında saat 05.40 sıralarında çıktı. Yangına 7 arazöz, 2 su tankeri ve 45 personelle karadan müdahale edilirken, 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına destek verdi.

Muğla'da 3 noktada süren yangınların söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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