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MUĞLA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE ART ARDA İKİ DEPREM

MUĞLA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE ART ARDA İKİ DEPREM

Güncel Haberler

MUĞLA'nın Ula ilçesinde art arda yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremler paniğe neden oldu.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde art arda yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremler paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.40'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Öte yandan, gece ve sabah saatlerindeki 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA,  -


Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muğla AFAD Ula Güncel Haberler

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