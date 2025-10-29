Haberler

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ortaca ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı, öğrenci gösterileri ve yarışma ödülleri verildi.

Muğla'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen kutlama etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, törene katılanların bayramını kutladı.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, törende yaptığı konuşmasında hep birlikte Cumhuriyet coşkusu yaşadıklarını söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği etkinlikte, çeşitli gösteriler sunuldu.

Marmaris

Resmi kutlama ilçe stadyumunda gerçekleştirildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, beraberinde Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Nurullah Kaya yaptı.

İlkokul, ortaokul ve lise okullarından öğrenciler şiir okudu. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları halk oyunu gösterileri sundu.

Öğrenciler arasında Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında ve Cumhuriyet Koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe stadyumundaki etkinlik tören geçişi ile son buldu.

Fethiye

Fethiye ilçesinde resmi kutlama programı, ilçe stadında gerçekleştirildi.

Tören, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Garnizon Komutanı Deniz Hava Üs Komutanı Okan Mumcu ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda öğrenciler, günün anlam ve önemine dair şiirler okudu.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, konuşmasında Cumhuriyeti yaşatmak ve gelecek nesillere taşımanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekipleri ile Türk Hava Kurumu paramotor ekibi gösteri yaptı.

-Ortaca

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları Ortaca Ahmet Ateş Stadında yapıldı.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerden sonra banyo eşliğinde tören geçişi yapıldı.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Avşar Alperen Kaya Cumhuriyet haftası dolayısıyla okullarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel
