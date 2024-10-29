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Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Vali İdris Akbıyık ve diğer yetkililerin katılımıyla anlamlı bir törenle kutlandı. Öğrencilerin şiirleri ve folklor gösterileri ile coşku dolu anlar yaşandı.

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdoğan, halkın ve törene katılanların bayramlarını kutlamaları ile başladı. Vali Akbıyık'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Folklor ve İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'nun gösterilerinin ardından kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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