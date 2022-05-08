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Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kızlan Mahallesi Çöplükyolu mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu belirledi.

Ekiplerce Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan U.Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Datça, Muğla, Güncel, Haberler

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