Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde durdurulan 5 araçta 237 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları şüphelisiyle 4 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde durdurulan 5 araçta 237 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları şüphelisiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer ilçesinin Yediburunlar ve Gemieleğe bölgesinden tekneyle Yunanistan ve İtalya'ya göçmen kaçırılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından koya inen yol üzerinde 2 kamyon, 2 kamyonet ve 1 minibüs durduruldu. Araçlarda yapılan aramada aralarında Afganistan, Bangladeş, Suriye, Mısır ve Filistin uyruklu 237 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi 4 kişi yakalandı.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

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